エクスペディア・グループは、エクスペディアTAAP（旅行会社向けアフィリエイトプログラム）「クマの手」のサポート機能を強化する。航空便のキャンセルやホテルのオーバーブッキング、天候による旅程変更などにエージェントが即時対応する。電話とチャットサポートは24時間対応で、電話は平均15秒以内に応答できるという。今後、AIを活用してサポートを高度化する。人間主導で活用するツールの開発を進めており、ニーズに対応する