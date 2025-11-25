元ＡＢＣテレビのアナウンサーで、２００５年にフリーに転身した山本モナ（４９）が２５日、ＡＢＥＭＡＴＶ出演を報告した。今月１３日、司法試験に合格したことを報告し、反響を呼んでいるモナ。「ひさしぶりにまことのメイクで。ＡｂｅｍａＴＶさんでお話してきます。」とつづった。つややかな美白肌、美貌は１３歳、１１歳、６歳の子の母となった今、ますます輝くばかり。同年代の女優でモデルの秋本祐希が「懐かしい光