タレントの平愛梨が２５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。夫のサッカー日本代表ＤＦ長友佑都にあきれられた失敗談を明かす明かす一幕があった。今回は「有名人の妻大集合ＳＰ」。「私、夫のために良かれと思ってやったことが、ちょっとおっちょこちょいな失敗をしちゃって。夫に『マジでそれ、イージーだわ！』って言われるんですよ」と話し出した平。ＭＣの明石家さんまが「どう