ニット×ランジェリーの禁断スタイル『「アザとすぎるパンチラに心がざわつきますっ…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《化物語・羽川翼の完全再現SHOT》が超話題』が注目を集めた、ハネアメがインスタグラムを更新。大胆すぎるニットのランジェリー姿で、ファンの視線を独占した。彼女が披露したのは、白ニットをベースにしたフェティッシュな衣装。冬素材の柔らかく温もりのある質感と、ランジェリーの繊細なラインが融