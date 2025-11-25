俳優の三嶋健太（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。納車されたばかりの新車を洗車している様子を披露した。三嶋は公式サイトによれば1メートル73と決して小柄ではないが、愛車の三菱「トライトン」は、全高が1メートル80前後あるだけに「デケェから洗車たいへん」とつづり、洗車場の台に乗りながら両手を上に伸ばして必死に洗車する姿などを投稿。最後に「チビは、デケェもんに乗りたがる。休日の洗車からのタイ