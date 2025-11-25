部下の既婚男性とホテルで密会していた前橋市の小川晶市長が辞意を固めたことが分かりました。小川晶市長は、きょう（25日）午後5時ごろ、前橋市議会の富田公隆議長に「27日をもって退職する」とする退職願を提出し、受理されたということです。小川市長は部下の既婚男性と複数回ホテルを利用した問題が明らかになっていましたが、これまで「前橋のために働きたい思いは変わらない」などと続投に意欲を示していました。前橋市議会