花王「メリット」から、この冬だけの特別なサンリオデザインボトルが登場します。ハローキティ、ポチャッコ、ポムポムプリンが描かれた数量限定セットは、家族みんなで使いたくなる可愛さ♡外箱には切り取って遊べるキャラクターもデザインされ、シャンプータイムがもっと楽しくなりそうです。地肌にやさしい弱酸性処方や植物由来成分を取り入れたメリットならではの安心感も魅力。発売は2025年11月29日か