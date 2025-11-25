前橋市の小川晶市長（４２）は２５日、既婚の男性職員と複数回ホテルに行っていた問題を受け、市議会の富田公隆議長に退職願を提出し、辞意を伝えた。市議会が２７日の本会議で同意すれば、５０日以内に市長選が行われる。市議会の８割超を占める７会派は１３日、市長に辞職を求め、応じなければ２７日に不信任決議案を提出する方針を伝えた。可決には４分の３以上の賛成が必要だが、可決される公算が大きくなっていた。小川
