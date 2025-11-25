■これまでのあらすじ母に結婚を反対され複雑な思いを抱える凜は、彼の支えで弟の金銭トラブルを清算し、祖母の形見と現金を母へ返す。「自分が出した」と告げると、母は「彼が出さないなんてケチね」と呆れたように返した。その瞬間、凜はようやく母への罪悪感がなくなった。愛されたい一心で“いい子”でいようとした過去を捨て、彼と共に新しい人生を歩む決意を固める。入籍を済ませ、旅立ちを前に母に別れを告げた凜。もう振り