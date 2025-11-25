花角知事が再稼働を「容認」したことについて、県民には賛否の思いが交錯しています。25日は1200人が県庁を囲み「再稼働の是非は県民で決めたい」と声をあげましたが、地元・柏崎市民の中には再稼働を心待ちにする人も。それぞれの思いを取材しました。県庁をぐるりと取り囲む人々。25日、出来上がったのは「人間の鎖」です。県内や東京、福島などから集い、県庁を包囲して知事の判断に異議を唱えました。市民団体が主催し、およそ