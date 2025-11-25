※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ営業先で新しい担当者として現れたのは、かつて妻の復讐を手伝った鬼ツカだった。鬼ツカ課長がどこまで知っているかわからない夫は何とか平静を装うが…何する気？やっぱりその話になります？商談の行方は会議の場に現れたのは、妻の味方・鬼ツカ課長。「御社との取引が始まったのは奥様のツテでとか？まさに内助の