残念なことに、大好きな息子のカズキが例の女と結婚することになりました。私は結婚式を止めたかったのですが、親族に邪魔されて何もできませんでした。送られてきた結婚式の写真もカズキが写っているため捨てられず、奥にしまい込むしかありません。あの女がカズキの妻になったことが憎いです。しかし数年後、カズキから地元に戻るとの連絡が。どうやら転職を機に家族で引っ越してくるようです。カズキ単身ではないのがネックです