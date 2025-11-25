前の話を読む。佐野とサトコを邪魔したい横田は、食事の同席を装って割り込み、サトコを会話から追い出す。サトコの後輩が来て話し出すも、横田が再びキレ始め…。■邪魔をするな！■後輩のおかげ…■彼氏探しを指摘されるもスルー■横田の次の一手は？佐野と話せなくなった横田が、小野と杉本にキレてしまいました。…ここは会社なのですから、誰と話してもいいのではないでしょうか。子どもじみた横田の言動には呆れてしまいます