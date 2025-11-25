米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチローさん（52）＝本名鈴木一朗＝が24、25日の両日、北九州市の九州国際大付高などを訪れ、今秋の明治神宮大会を制した同校野球部を指導した。2020年から続く高校生への取り組み。米国野球殿堂入りした今年、オリックス時代に指導を受けた故仰木彬さんの故郷・福岡を訪れ、同地で野球に打ち込む次世代の子どもと向き合いたい思いがあったことなどから、実現に至ったという。キャッチ