JR東日本は25日、交通系ICの「モバイルSuica」と連携するQRコード決済アプリ「teppay」を2026年秋に提供開始すると発表した。コード決済での店頭における支払いに加えて、残高の個人間送金やSuicaへのチャージ、JCBのバーチャルカードを使ったオンライン決済にも対応する。モバイルSuicaとモバイルPASMOの新決済サービスは「teppay（テッペイ）」さらにモバイルPASMOへもteppayを提供し、モバイルPASMOアプリからteppayにアクセス