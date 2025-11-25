気象庁によると、25日午後8時44分ごろ、熊本県産山村と南阿蘇村で震度3の地震があった。震源地は熊本県阿蘇地方で地震の規模はマグニチュード（M）3.5と推定。震源の深さ10km。地震による津波の心配はない。他の震度は次の通り震度2熊本県阿蘇市 熊本小国町 熊本高森町大分県竹田市▽震度1福岡県八女市 みやま市 赤村熊本県山鹿市 菊池市 大津町 南小国町 山都町大分県日田市 豊後大野市 九重町