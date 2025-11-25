2025年に収穫されたコメの品評会が11月25日、静岡市で開かれました。2025年は、夏の猛暑の影響で評価が分かれる結果となりました。 【写真を見る】静岡市で行われた2025年に収穫されたコメの品評会 JA静岡市の本店で開かれたのは、2025年に収穫された玄米の品評会です。 品質改善や生産者の意欲向上などを目的としていて、葵区と駿河区の26人の農家が栽培した49点のコメが並びました。 審査は、15品種まとめて光センサー