８人組ボーイズグループ・ＯＣＴＰＡＴＨの最新曲「スターライトランデブー」（１２月１７日発売）が、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」の１２月エンディングテーマ曲に決定したことが２５日、分かった。新曲「スターライトランデブー」は、ファンのみならず全ての人を魅了するようなパーティーチューン。“日本を、世界を元気に”というコンセプトのもと、コールアンドレスポンスが楽しい、一緒に騒ぎたくなる１曲となっている