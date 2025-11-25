25日、安倍元首相銃撃事件の裁判で山上徹也被告が再び証言台に立ち、安倍元首相を狙うに至った経緯などを明かした。山上被告は「距離をとるのは銃がいいと思った」などと凶器を犯行に使用した理由を証言した。また安倍元首相が旧統一教会の友好団体のビデオメッセージに出演したことを確認し、安倍元首相の動きについて「非常にくやしい。受け入れられないと思った」などと語った。山上被告の2回目の被告人質問…安倍元首相襲撃の