元SKE48松井珠理奈（28）が25日、インスタグラムを更新。笑顔ショットを公開した。松井は「今日11月25日はいい笑顔の日ということで…ABEMAの西澤アナとニコニコハグショット。実はこんなに仲良しだって知ってましたか！？」とつづり、ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）と笑顔でハグをする姿を公開した。「チャンスの時間来週も見てくださいね」と呼びかけ、「ゆかちゃんはもちろん！千鳥さんのこと大好きすぎてまた早く会いたいな