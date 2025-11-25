笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。11月22日（土）の放送は、株式会社TOKAI DX推進事業部 理事・事業部長の田島義和（たじま・よしかず）さんをお迎えして、生活インフラサービスを提供するTOKAIのDXの取り組みについて伺い