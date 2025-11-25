「でんぱ組.inc」の元メンバー・古川未鈴が25日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。「ぼくのわたしの勇者学」「斉木楠雄のΨ難」を手掛けた漫画家の麻生周一氏との夫婦生活について語った。この日は「有名人の妻大集合SP！」と題して女性ゲストがスタジオに集結。古川は麻生氏との出会いについて「もともと夫がでんぱ組のファンで、夫が書いている漫画がアニメ化するときに主題歌をぜひでん