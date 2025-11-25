イギリスのガーディアン紙はこの冬、インフルエンザが「10年に一度」の規模で大流行するおそれがあると伝えています。ガーディアン紙などによりますと、新たな変異ウイルス「サブクレードK」がイギリスで優勢となっていて、この拡大により、今年は流行の立ち上がりが例年より1か月以上早くなっているということです。専門家は「流行の始まりが早い年は、ピークが大きくなる傾向がある」として、今後の感染拡大に警戒を強めています