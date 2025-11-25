きょう午後6時1分ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。この地震で1人が軽いけがをしています。最大震度5強を観測したのは、熊本県の産山村です。そのほか、震度5弱を熊本県阿蘇市と大分県竹田市で観測しました。阿蘇市内のスーパーでは…阿蘇市のスーパーマーケット店長「缶ビールや酎ハイが倒れて、ガタガタという音は激しかった。（店内の客は）驚いていたので、すぐ避難して、店の中から出てもらった」阿