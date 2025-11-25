東京・小平市の学生寮で女性に性的暴行を加えたとして逮捕された韓国人の男性について、東京地検立川支部は不起訴処分としました。ことし3月、小平市にある大学の学生寮で10代の女性に性的暴行を加えたとして逮捕された韓国籍の31歳の男性について、東京地検立川支部は25日付で不起訴処分としました。東京地検立川支部は不起訴の理由を明らかにしていません。