25日、都内の大学では犯罪被害者支援について特別授業が行われ、娘を殺人事件で亡くした遺族が命の大切さや遺族への支援の重要性について訴えました。25日、警視庁が中央大学で主催した犯罪被害者支援に関する授業には、10年前、当時17歳の娘・加奈さんを殺人事件で亡くした母・岩瀬裕見子さんが登壇し、120名ほどの学生に講義を行いました。加奈さんの母・岩瀬裕見子さん（57）「私たちが病院に着いたときに、心臓マッサージをし