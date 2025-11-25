秋田市中通の秋田キャッスルホテルは、来月23日と24日の2日間限定で、ディナーイベント「クリスマスプレミアムフルコース」を開催します。このディナーの前菜には、県産のターキー、七面鳥が使用されます。 淡白な味わいとしっかりとした肉質が特徴で、クリスマスの定番食材として知られているターキーですが、現在国内で流通するターキーは、冷凍の輸入品が中心です。