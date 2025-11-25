福田典嗣氏による写真展「煙火の匠」が、11月26日（水）から福島県のtetteテッテ須賀川市民交流センターで開催される。 2011年に発生した東日本大震災で多くの方が亡くなった福島県南相馬市萱浜。浜通りの小さな集落で震災の年から追悼花火を打ち上げ続けているのが、創業152年の須賀川市の糸井火工だ。福田氏は、手を合わせ空を見上げる人々の涙、打ち上げ後に聞こえた「ありがとう」の言葉をきっかけに、花火師たちを