2025年11月24日、韓国メディア・韓国経済は「今年は白菜の貿易収支が15年ぶりの赤字となる見通し」だと伝えた。関税庁の輸出入貿易統計によると、年初から10月までの白菜の貿易収支は423万3000ドル（約6億6000万円）の赤字を計上した。10年（295万3000ドルの赤字）以来の赤字だという。通常11〜12月に白菜輸出が最も多いことを考慮しても、年間で黒字転換は困難だと予測される。韓国の白菜貿易が赤字を計上するのはまれなことで、