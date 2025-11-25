元ドジャースで活躍したオースティン・バーンズの妻が出産米大リーグ・ドジャースで活躍したオースティン・バーンズ捕手に朗報だ。妻のニコールさんが出産をインスタグラムで報告。多くの祝福コメントが寄せられている。生まれたばかりの我が子の写真をアップした。花柄の刺繍が入ったベージュのボンネットと産着に身を包み、穏やかな表情で眠っている。頭には両親と思われる大きな手が優しく添えられていた。ニコールさんは