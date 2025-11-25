2025年12月1日（月）から2026年3月31日（火）まで、『リゾナーレトマム』のメインダイニング『OTTO SETTE TOMAMU』にて、冬の旬の恵みを味わい尽くすディナーコースが登場します。 画像：星野リゾート コースの始まりを彩る小前菜は、海と大地からの恵みを凝縮した華やかな4種類の料理。コルノは、爽やかなレモンや香草の香りを合わせたサーモンのパテを詰め、イクラがふんだんに盛りつけら