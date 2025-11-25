町田―江原後半、ヘディングで競り合う町田・望月（上）＝春川（共同）サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は25日、各地で東地区の1次リーグ第5戦が行われ、町田はアウェーで江原（韓国）に3―1で勝ち、2勝2分け1敗で勝ち点8とした。江原は2勝3敗で同6のまま。広島は敵地で成都（中国）と1―1で引き分け、2勝2分け1敗の勝ち点8となった。成都は1勝2分け2敗で同5。（共同）