ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」が２５日、開幕した。初日のレース前にはオープニングセレモニーが行われ、出場３４選手があいさつした。大声援を受けながら登場した宮地元輝（３９＝佐賀）は、気合の入った表情で「勝ちたいです。この声援を聞くと、どうしても優勝したくなります。ここだけでもいいので、オレの背中を押してくれー」と絶叫。会場はさらに盛り上がった。続けて登場した峰竜太（４０＝佐