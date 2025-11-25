会計ソフトのマネーフォワードは２５日、人工知能（ＡＩ）が確定申告の内容を自動で作成するサービスを始めたと発表した。ＡＩが領収書の画像を解析し、「交際費」「交通費」などの各項目に振り分ける。同社によると、手作業に比べて所要時間を約１０分の１まで短くできるという。このサービス「マネーフォワードＡＩ確定申告」は、主に個人事業主やフリーランスを対象に想定している。領収書の画像データを大量に登録した場