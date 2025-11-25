タイやマレーシアで豪雨による大規模な洪水が発生し、少なくとも19人が死亡しました。タイ南部ソンクラーで24日に撮影された映像では、道路が川のように冠水し、住民が腰まで増水した水の中を歩いています。地元メディアなどによりますと、タイ南部では数日にわたって続く豪雨の影響で、広範囲にわたって洪水などが発生し、少なくとも19人が死亡しました。およそ200万人が被災し、およそ2000人が避難を余儀なくされているというこ