熊本県産山村で最大震度5強を観測した地震について午後7時過ぎに気象庁が開いた会見の要旨は下記の通りです。 【写真を見る】【気象庁会見】熊本最大震度5強「熊本地震の活動域で発生している」地震の概要と今後の見通し、防災上の留意事項、熊本地震との関連など 【25日午後6時1分発生の地震について】＜震源＞熊本県阿蘇地方、深さ 約9km（暫定値）＜地震の規模＞マグニチュード 5.8＜最大震度＞震度5強（産山村）＜メカ