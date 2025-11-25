Amazonプライム・ビデオにて配信されている恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパンシーズン5」への出演でも知られる呉服店勤務の輿水りささん（27）が25日までに自身のインスタグラムを更新。一般男性との入籍を報告した。「2025.11.22入籍しました！」と記し、純白のドレスとタキシード姿の2人の写真を投稿。輿水さんは昨年末に「大好きな彼にプロポーズしてもらいました...！」「出会いはクラブです」と自身のSNSで婚約を