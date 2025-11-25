女優・のんがスタイリッシュな姿をファンに披露した。２５日までにインスタグラムに「＃ＭａｘＭａｒａ ＃オフショット」とつづったのんは、白のジャケットにパンツを合わせたワントーンコーデに、メガネをかけた姿を披露した。この投稿にファンからは「ハンサムなのん」「魅力的だよー」「カッコ良すぎる惚れました」「足元まで素敵です」「我らが大プリンセス」「エレガントです」などの声が寄せられている。