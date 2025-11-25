北海道電力が２０２７年早期の再稼働を目指す泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）について、鈴木直道知事が道議会定例会で運転の再開を容認する意向を示すことがわかった。道議会での議論を踏まえて、最終的な判断を明らかにする見通し。複数の関係者によると、三橋剛副知事が２５日、道議会の過半数を占める自民党会派に対し、「現実的な選択肢の中では再稼働はやむを得ない」とする鈴木知事の考えを伝えた。自民側