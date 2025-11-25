11月24日、倖田來未がInstagramを更新した。【写真】お茶目な表情を見せた移動SHOTを公開倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「デニムオンデニムコーデ！」とコメントし、デニムジャケットにデニムパンツを合わせたコーディネートで、スーツケースを持って移動している様子を掲載した。この投稿に対し、ファンからは、「デニムコーデ似合いすぎ」「可愛い」「おしゃれですね！」「カッコ良すぎ」「さすが！ベストジーニスト」