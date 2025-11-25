春に観測されることが多い黄砂が、25日から26日にかけて熊本県内に飛来する見込みで、交通への影響など注意が必要です。 熊本市内の午後1時半頃と午後4時半頃を比べてみると、空がかすみ、見通しが悪くなっているのがわかります。熊本地方気象台によりますと、中国大陸で発生した低気圧の影響で、26日にかけて県内に黄砂が飛来する見込みです。黄砂の予測を見ると、九州地方に飛来し、26日午前にかけて抜けていく予想となってい