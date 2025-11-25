避難先の市民センターに設置された入浴施設で、湯船に漬かる被災者＝25日午後、大分市佐賀関大規模な火災被害に遭った大分市佐賀関で25日、避難生活を続ける住民向けの入浴支援が始まった。避難先の市民センターに設置された別府温泉の移動型温泉施設「幻想の湯」で、久しぶりの湯船に漬かり、疲れを癒やした。3日ぶりに風呂に入ったという60代男性は「近くに入浴施設があることが本当にうれしい」と笑顔を見せた。50代男性も