ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」が２５日、開幕した。初日のレース前にはオープニングセレモニーが行われ、出場３４選手があいさつした。エンターテイナー・西山貴浩（３８＝福岡）。「昨日はホークスのパレードでとんでもない目に遭いました。今節優勝したら１人で明治通りでパレードします。泥くさくベスト６を目指して、仲谷（颯仁）と一緒に燃え尽きます」。初日のドリーム戦は５着に終わったが、地元