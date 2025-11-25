高市総理大臣は、政権発足後はじめて、労働団体や経済界の代表らとの政労使の会議を開き、来年の春闘に向け、物価上昇に負けない賃上げへの協力を要請しました。高市首相「5％を超える高水準となっている賃上げを確かなものとして定着させるために、一昨年、昨年の水準と遜色のない水準での賃上げとりわけ物価上昇に負けないベースアップの実現に向けたご協力を心よりお願いいたします」会議には経団連の筒井会長や、労働組合の全