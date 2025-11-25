老舗和菓子舗「塩瀬総本家」から、サンリオキャラクターとコラボした心ときめく限定和菓子が登場します。キティの愛らしさをそのまま閉じ込めた薯蕷饅頭や、クロミやシナモロールなど人気キャラクターがデザインされた羊羹など、見た目にも楽しいラインナップ♡コラボ商品を購入すると、キャラクターごとのオリジナルシールがもらえる特典も♪発売は2025年11月1日。贈り物にも自分用にも欲しく