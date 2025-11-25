女優の江口のりこ（45）が25日、東京・増上寺でディズニー・アニメーションの新作映画「ズートピア2」（12月5日公開）の大ヒット祈願イベントに出席した。動物たちが人間のように暮らす夢の年が舞台。江口はズートピアの“陰謀論”を語る行動力とエネルギーに満ちたビーバーの配信者で、ジュディとニックの捜査に協力するというニブルズの声優を担当した。声優の仕事は初挑戦となり「初めての経験だったんですけど、初めての