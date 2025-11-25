花角知事は柏崎刈羽原発の再稼働を容認し自身の進退を県議会に諮るとしています。11月25日、各会派が対応を協議しましたが、県議会の過半数を占める自民党は知事を「信任」することで一致しました。〈花角知事〉「知事選を選ばなかったというよりも県議会にお諮りすることを選んだ。つまり知事の職務を続けるべきでないと県議会が判断されるのであれば辞めたい」柏崎刈羽原発の再稼働を容認した上で花角知事は自身の進退を県議会に