雲南省大理ペー族自治州大理市喜洲鎮に位置する周城村は、東は洱海、西には蒼山を臨む省最大のぺー族の自然村で、絞り染め技法「ぺー族扎染」の里として知られている。村には200以上の扎染業者がおり、4000人以上の村民が扎染関連の仕事に従事している。大理地区の伝統的な手作業の絞り染め工芸であるペー族扎染は1000年以上の悠久の歴史を誇る伝統技法となっている。新華網が伝えた。ペー族扎染は板藍根を主な染料として用