中国民用航空局が11月25日に明らかにしたところによると、10月の中国の民間航空輸送規模は好調な伸びを維持し、総輸送量は146億トンキロに達し、国際線の旅客輸送量と貨物・郵便輸送量の前年同月比伸び率はともに20％を超えました。 10月の旅客輸送量は、国内線が前年同月比4．4％増の延べ6084万5000人で、国際線が同20．4％増の延べ699万人でした。 10月の貨物・郵便輸送量は、国内線が前年同月比8．1％増の51万8000トン、国際