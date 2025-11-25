柏原竜二さんがナビゲートする「箱根駅伝への道」。2025年11月12日の放送では明治大学・大志田秀次監督のロングインタビュー第3弾を放送しました！ 大志田監督中央大学のコーチ就任後は「選手がよりよいパフォーマンスを出しやすくなった」大志田秀次監督に中央大学のコーチに就任して最初に取り組んだことを訊くと「選手の状態を本人から聞いてメニューを変えていくこと」とし「選手がよ